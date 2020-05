Trotz Opt-Out: Digitale Stromzähler kommen für alle

Das Wirtschaftsministerium will gegenüber der futurezone nichts von einer gesetzeswidrigen Auslegung wissen. "Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Smart-Meter-Einführung wurden vom Parlament festgelegt. Inwiefern die Wünsche der Kunden berücksichtigt werden können, müssen jetzt die Netzbetreiber im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben entscheiden, da sie ja auch die Eigentümer der Stromzähler sind," sagt Volker Hollenstein, Pressesprecher des Wirtschaftsministeriums.

In Wien und Niederösterreich liegt die Einführung der schlauen Zähler unter anderem wegen dieser „offenen Frage“, wie man mit dem „Opt-Out“ umgehen soll, erst einmal auf Eis. Wer keinen neuen Zähler will, kann in Wien an post@wienernetze.at schreiben, bei der EVN an info@netz-noe.at. Beides geht auch per Brief oder Telefon. Ob diese Kunden dennoch einen digitalen Zähler bekommen werden (müssen), ist offen.