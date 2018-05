Türkische Führung zu Twitter-Sturm gegen Ergogan: "zwecklos"

Derartige „Manipulationen“ in den sozialen Medien führten zu nichts, sie seien „zwecklos“, sagte Präsidentensprecher Ibrahim Kalin am Mittwoch in Ankara.

Die Vorlage für den Shitstorm unter dem Hashtag #Tamam (Genug, es reicht) hatte Erdogan am Dienstag selbst geliefert. In einer Fraktionssitzung seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP hatte er gesagt: „Sollte unser Volk eines Tages “genug„ sagen, nur dann würden wir zur Seite treten.“