Überwachung: "Selbstzensur ist keine Antwort"

"Benutzungsarten genau überdenken"

Auch Lena Doppel, Assistentin an der Uni für angewandte Kunst in Wien, empfiehlt: "Jeder sollte jetzt seine Nutzungsarten jetzt genau überdenken." Sie selbst habe ihre Kommunikation zumindest auf fünf verschiedene Betreiber aufgeteilt. "Man muss es den Behörden ja nicht allzu leicht machen, deshalb vermeide ich eine Konzentration von zu vielen Daten an einem Ort." Josef Irnberger von der Initiative für Netzfreiheit spricht sich für Maßnahmen aus, mit denen man die Vorratsdatenspeicherung umgehen kann. Er wird für sich und seine Nachbarn einen offenen WLAN-Zugang einrichten und will künftig sogar auf sein Handy verzichten. "Das Umgehen geht mit einer Einschränkung der Freiheit einher und man muss Abstriche machen", sagt Irnberger.

Weniger Kontakt zu Beratungsstellen

Menschen ändern ihr Verhalten, wenn sie wissen, dass ihr Kommunikationsverhalten aufgezeichnet wird oder dass sie überwacht werden. Eine Forsa-Studie aus dem Jahr 2008 aus Deutschland, die fünf Monate nach Inkraftreten der mittlerweile vom Verfassungsgericht gekippten Vorratsdatenspeicherung, das Kommunikationsverhalten der Bürger untersuchte, kam zu dem Ergebnis, dass elf Prozent der Deutschen wegen der verdachtsunabhängigen Datenspeicherung in bestimmten Fällen auf die Kommunikation mittels E-Mail oder Telefon verzichteten.

Besonders bemerkenswert war, dass 52 Prozent der Befragten zu sensiblen Einrichtungen wie Drogenberatung oder Psychotherapeuten keinen Kontakt mehr per E-Mail oder Telefon suchten. "Für Beratungsstellen macht es sehr wohl einen Unterschied, ob die Verbindung gespeichert wird. Leider gibt es hier noch keine breitflächigen Anonymisierungstechniken", sagt Netzaktivist Lohninger.