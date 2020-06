Verkehrsauskunft: Kritik an mangelnder Offenheit

Zwar sollen Wissenschaftler zu Forschungszwecken Zugriff auf die Daten der Verkehrsauskunft Österreich erhalten, App-Entwicklern sollen die Verkehrsdaten aber nicht zur Verfügung gestellt werden, gab Infrastrukturministerin Doris Bures ( SPÖ) in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen zur Datenweitergabe der ÖBB an Google bekannt. Der Grund: Die Daten seien im Eigentum der Partnerunternehmen, die sie auch erheben, so die Ministerin.