ViNCi-Tab: Das Tablet für Dreijährige

Ein erster Kurztest

Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas konnte die FUTUREZONE einen ersten Prototypen des ViNCi Tablets vorab testen. Die Software des Gerätes basiert auf Googles Android, das in der entsprechenden Ausführung jedoch kaum wiederzuerkennen ist. ViNCi will auf einen eigenen App-Store setzen, der nach Veröffentlichung des Tablets weiter ausgebaut werden soll. Die mitgelieferte Software besteht vorwiegend aus Lernspielen, in welchen das Kleinkind zum Beispiel verschiedene Orte wie ein Kinderzimmer oder einen Zoo erkunden kann. Anfangs soll sich die Software auf die Bedürfnisse von Kleinkindern bis zu einem Alter von drei Jahren konzentrieren, eine Ausweitung auf Apps für ältere Kinder ist jedoch sehr wahrscheinlich, wie Tassa Hampton, eine Sprecherin von ViNCi, gegenüber der FUTUREZONE wissen ließ.