VPNFilter: Neustart beseitigt Router-Malware doch nicht

„ssler“ sucht gezielt nach sensiblen Daten wie Passwörtern und kann verschlüsselte Verbindungen herabstufen und manipulierte Datenpakete einschleusen, die andere Geräte im Netzwerk mit VPNFilter infizieren. Die Server, an die die sensiblen Informationen übermittelt wurden, befinden sich auch heute noch unter der Kontrolle der Hacker.

Mehr als ein Botnet

Die Entdeckung von „ssler“ lässt die Sicherheitsforscher nun vermuten, dass die Malware nicht nur ein Botnet aufbauen sollte, sondern die Router-Besitzer eigentlich das Ziel der Angreifer waren. „Sie können deinen Kontostand so modifizieren, dass er normal aussieht, während sie Geld oder PGP-Schlüssel abziehen und ähnliche Dinge tun. Sie können alles manipulieren, was in das Gerät hineingeht und wieder hinauskommt“, sagt Craig Williams, einer der verantwortlichen Sicherheitsforscher bei Talos gegenüber Ars Technica.

Man gehe sehr gezielt auf die Suche nach Informationen, derzeit sei aber noch unklar, wonach die Hacker genau suchen. Neben Linksys, MikroTik, Netgear und TP-Link sollen auch Modelle von ASUS, D-Link, Huawei, Ubiquiti, UPVEL und ZTE potenzielle Opfer von VPNFilter sein. Damit steigt die Zahl der möglicherweise betroffenen Geräte von 500.000 auf 700.000.

Neustart allein reicht nicht

Es ist schwer festzustellen, ob ein Router mit VPNFilter infiziert wurde. Auch der vom FBI erteilte Rat, den Router einfach neuzustarten, hilft offenbar doch nicht. Die Vorgehensweise variiert von Modell zu Modell: Manche Geräte müssen einfach nur auf Werkszustand zurückgesetzt, andere neugestartet und sofort mit einem Firmware-Update geflasht werden. Die Experten raten, im Zweifel beim Hersteller nachzufragen.