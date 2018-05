Warum wir derzeit mit Newsletter-Einwilligungen überflutet werden

„Ich kriege momentan die absurdesten Newsletter-Mails. Letztens auch von einer prominenten Einrichtung der öffentlichen Hand, die meine Einwilligung wegen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verlangen“, erzählt Nikolaus Forgó, Institutsvorstand für Innovation und Digitalisierung im Recht an der Universität Wien, beim futurezone-Talk vergangene Woche. Das sei absurd, weil sich in diesem Bereich „nichts geändert“ habe, so Forgó.