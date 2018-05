"Neue Datenschutz-Regeln sorgen für eine unglaubliche Hysterie"

"Die Richtigen" strafen

„Ich wünsche mir, dass die Strafen, die erhöht worden sind, die Richtigen erwischen. Die Datenhändler, die Sachen machen, die nicht in Ordnung sind und nicht ein kleiner Betrieb, der Google Fonts auf seiner Website eingebunden hat“, sagt Doppel.

„Doch ist die österreichische Datenschutzbehörde überhaupt ausreichend vorbereitet?“, fragt Moderatorin und futurezone-Chefredakteurin Claudia Zettel. Einer jüngsten Umfrage zufolge gaben in der EU 17 von 24 der zuständigen Behörden an, dass es ihnen bisher an der notwendigen Finanzierung oder an erforderlichen Befugnissen für die Ausübung ihrer DSVGO-Pflichten mangelt. „Wir sind als Behörde gut aufgestellt und wir kriegen auch mehr Personal. Dadurch, dass das Datenverarbeitungsregister wegfällt, werden da auch noch Ressourcen frei“, meint Wagner dazu.