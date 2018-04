Heftige Debatte: Neuer Datenschutz im Kreuzfeuer der Kritik

Nonexistentes Schlupfloch

Dass Unternehmen Strafen wegen Datenschutzvergehen entgehen könnten, indem sie Verwaltungsstrafen in Kauf nehmen, glaubt Anderl nicht. "Es gibt das Prinzip des Verbots der Doppelbestrafung. Das gilt aber grundsätzlich. Wenn es ein Vergehen gibt, wo auch beispielsweise gegen Gewerberecht verstoßen wird, wird der Datenschutzteil aber nicht aufgehoben. Das sind zwei unterschiedliche Tatbestände, die selbstverständlich separat geahndet werden."

"Schuss ins eigene Knie"

Zum Vorwurf, dass gemeinnützige Organisationen (NGOs) keinen Schadenersatz verlangen dürfen und deswegen um lebenswichtige Einnahmen umfallen, haben wir mit Datenschützer Max Schrems telefoniert. Der Gründer der NGO noyb meint: "Diese Einschränkung ist uns egal. Wir verdienen an solchen Fällen nichts. Viel schlimmer ist, dass die Regierung nun Verbandsklagen gegen ausländische Unternehmen verbietet. Die Regierung hat damit die einzige Möglichkeit, etwas gegen Google und Co. zu unternehmen, beseitigt. Sie hat sich ins eigene Knie geschossen, ohne etwas dafür zu bekommen."

Fatale Vorbildwirkung

Die Straffreiheit für Behörden sieht Axel Anderl aus politischen Gründen sehr kritisch: "Ich halte diese Ausnahme für absolut verunglückt." Aber auch hier halte sich Österreich an die Möglichkeiten, die dem Staat im Rahmen des DSGVO gegeben werden. "Das Problem ist die Signalwirkung. Es ist eine Katastrophe, wenn öffentliche Stellen nicht unter Strafdrohung stehen." Eine Überlegung der EU in diesem Punkt könnte gewesen sein, dass Strafen gegen Behörden am Ende von der Allgemeinheit getragen werden müssten.

"Man sieht jedoch eine negative Auswirkung. Im öffentlichen Bereich ist der Datenschutz oft noch schlechter als im privaten Bereich umgesetzt und auch dort gibt es oft noch gröbere Mängel. Behörden sollten bei Datenschutz eigentlich vorausgehen und die Einhaltung des Datenschutzes wie eine Fahnenstange vor sich hertragen."

Parteipolitik statt Klarstellungen

Kritik am Gesetzgebungsprozess rund um den Datenschutz in Österreich sei laut Anderl völlig berechtigt. Mit dem Sanierungsgesetz soll derzeit im Parlament der nicht mehr notwendige und sinnvolle Verfassungsschutz für Daten juristischer Personen formell beseitigt werden. Am heutigen Mittwoch konnte die Verfassungsmehrheit wegen einer nicht sachgerechten Verknüpfung der potentiellen Zustimmung zur Änderung mit materiefremden Themen nicht erzielt werden. "Die DSGVO betrifft alle Unternehmen. Sie sind gerade im Endspurt ihrer umfangreichen, kostenintensiven DSGVO-Umsetzungsprojekte. Es ist befremdlich, dass sich die Politik hier nicht auf die Sachpolitik konzentriert und die notwendigen Rahmenbedingungen und Klarstellungen schafft, sondern sich in Parteipolitik verstrickt."

"Es wird sich einpendeln"

Sorgen um einen Alleingang Österreichs bei der Umsetzung des DSGVO - insbesondere auch bei den Strafen - müsse man sich schlussendlich keine machen, meint der Experte. "Es wird sich ein einheitlicher Standard über alle Staaten entwickeln", ist er überzeugt. Derzeit stehe man in der Umsetzung der Grundverordnung jedoch erst am Anfang. Bestimmte Institutionen und Vorgaben werden erst nach dem 25.5. gebildet bzw. erteilt. Die Angleichung zwischen Staaten erfolgt dann durch die Abstimmung der Institutionen und der Auslegungshoheit des europäischen Gerichtshofs. "Es wird Skandale geben und Millionenstrafen, Fälle, wo alles klar ist, aber genauso wird es Fälle geben, wo eine Behörde zu streng oder zu mild war. Es wird sich einpendeln."