Zuckerberg-Anhörung im EU-Parlament wird öffentlich übertragen

Das heftig kritisierte Treffen von Zuckerberg und den Fraktionsspitzen des EU-Parlaments in Brüssel wird nach großem öffentlichen Druck nun doch live ins Internet übertragen. In der Befragung muss Zuckerberg wegen des Datenskandals um Cambridge Analytica Rede und Antwort stellen. Parlamentspräsident Antonio Tajani teilte am Montag über Twitter mit, dass der Live-Stream um 18:15 am Dienstagabend beginne. Zuckerberg habe sich dazu bereit erklärt, schrieb Tajani.