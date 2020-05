270.000 Bürger nutzen Handy-Signatur

Der Mobilfunkanbieter A1 ist nun auch der erste Netzbetreiber, der die Handy-Signatur unterstützt. In 15 ausgewählten A1-Shops können Handy-Besitzer, auch diejenigen, die nicht A1-Kunden sind, mit ihrem Lichtbildausweis die digitale Signatur aktivieren. Die Aktivierung wird von eigenes geschulten „Registration Officers“ durchgeführt. „Wir wollen ein höheres Maß an Digitalisierung und sehen in der Handy-Signatur ein großes Potenzial schlummern“, so Ametsreiter.

Die Registrierung der Handy-Signatur war bisher beispielsweise via FinanzOnline, über die Post oder in Magistraten möglich. „Mit A1 ist jetzt ein Anbieter dabei, bei dem man auch das Gerät direkt in die Hand bekommt“, sagt Matzka. Der Mobilfunkbetreiber wird am „A1 Internet Für Alle Campus“ zudem Schulungen für weniger internetaffine Interessenten anbieten.