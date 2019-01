35 Jahre Macintosh: Apples Waffe gegen die IBM-Welt

Im Jahr 1987 folgten der Macintosh II und der Macintosh SE, im Jahr 1990 kam der Macintosh IIfx in die Läden – für bescheidene 9870 Dollar. Der Schritt in die mobile Welt wurde ein Jahr vorher, 1989, mit dem Macintosh Portable gesetzt: Ein Laptop, der stolze 7,2 Kilogramm wog, aber immerhin schon eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden bot.

In den 1990er-Jahren verlor der Mac immer mehr Käufer, während PCs mit Microsofts Windows den Markt eroberten. Nach seiner Rückkehr ins Unternehmen belebte Steve Jobs das Geschäft jedoch wieder, indem er am 6. Mai 1998 den ersten iMac präsentierte: Das halbdurchsichtige Gehäuse war damals ein Alleinstellungsmerkmal. In den ersten sechs Wochen wurden 278.000 Geräte verkauft.