Abhörsicheres Samsung Galaxy S3 kostet 1700 Euro

Inmitten des Skandals um die Internet-Überwachung durch amerikanische Geheimdienste bekommt die Bundesregierung neue sichere Smartphones. Eine spezielles Computer-Handy der Deutschen Telekom wurde für den Einsatz durch Behörden in Deutschland zugelassen.

Das Smartphone mit der Bezeichnung „SiMKo 3“ auf Basis des Samsung Galaxy S3 absolvierte erfolgreich die Prüfung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI), wie die Telekom am Montag mitteilte. Damit ist es offiziell für die Geheimhaltungsstufe „Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch“ freigegeben. Neben der Telekom wollen auch der Smartphone-Anbieter Blackberry und der IT-Sicherheitsspezialist Secusmart die Bundesregierung mit ihrem gemeinsam entwickelten sicheren Telefon beliefern.

Bei der technischen Ausrüstung der Regierungsbehörden in Deutschland verlassen sich die Verantwortlichen nicht auf Smartphones von der Stange, da diese nicht abhörsicher sind. So ist es dem US-Geheimdienst NSA nach jüngsten Medienberichten möglich, nahezu alle sensiblen Informationen eines herkömmlichen Smartphones auszulesen, etwa Kontaktlisten, den SMS-Verkehr, Notizen und Aufenthaltsorte seines Besitzers.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, er gebe grundsätzlich keine Auskunft über die Kommunikationswege und -mittel der Bundesregierung. Er ergänzte aber: „Seien Sie versichert, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik uns hilft, immer auf dem neuesten Stand so zu sein, dass wir auch in unsere Kommunikation Vertrauen haben können. Und das haben wir in der Tat auch.“