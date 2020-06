Android-Geräte überholen das iPhone

Das Google-Betriebssystem Android erobert schnell den Smartphone-Markt. In den USA haben Android-Geräte im vergangenen Quartal einen Marktanteil von 43,6 Prozent bei diesen Handys erzielt, berichtete die Marktforschungs-Firma Canalys am Montag. Weltweit halte Android ein Viertel des Smartphone-Marktes, nachdem der Absatz innerhalb eines Jahres von 1,4 auf mehr als 20 Millionen Telefone hochgesprungen sei.

Apples iPhone hält in den USA den Canalys-Zahlen zufolge 26,2 Prozent des Smartphone-Marktes und 17 Prozent weltweit. Es folgt der BlackBerry-Anbieter Research in Motion mit 24,4 Prozent in Amerika und 15 global. Nokia ist zwar immer noch die weltweite Nummer eins auch bei Smartphones, muss sich demnach aber mit einem Marktanteil von 33 Prozent begnügen und findet in den USA praktisch nicht statt. Auch andere Marktforscher wie Gartner sagen Android eine große Zukunft voraus und rechnen damit, dass das Google-Betriebssystem in den kommenden Jahren Nokias Symbian überholt.

Der Verbreitung von Android hilft, dass viele Hersteller Telefone mit dem offenen Betriebssystem auf den Markt bringen, unter anderem HTC, Motorola, Sony Ericsson. Zugleich gibt es große regionale Unterschiede. In Indien zum Beispiel halte Nokia knapp zwei Drittel des Smartphone-Marktes und habe den Absatz innerhalb eines Jahres auf 1,1 Mio. Geräte verdreifacht. Die Finnen führten in allen fünf "BRIIC"-Wachstumsländern ( Brasilien, Russland, Indien, Indonesien, China). In den Ländern Lateinamerikas zusammen seien hingegen die Blackberrys die Nummer eins mit 40 Prozent. Der Smartphone-Absatz insgesamt verdoppelte sich im dritten Quartal nach Berechnungen von Canalys nahezu auf 80,9 Mio. Geräte.

(apa)