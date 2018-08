Android-Smartphones kommen mit vorinstallierten Sicherheitslücken

Auf Smartphones von Sony, Nokia, Vivo, Oppo, Asus, LG, Essential, Coolpad, Alcatel und ZTE wurden Sicherheitslücken gefunden, die sich tief in der Firmware befinden. Alle untersuchten Geräte wurden in den USA von den großen Mobilfunkanbietern angeboten. Eine Liste, welche Geräte konkret betroffen sind und was die Sicherheitslücken auf den jeweiligen Smartphones anrichten können, ist auf der Website der Sicherheitsforscher zu finden.

Unter Ausnutzung dieser Lücken können Angreifer unter anderem das Smartphone komplett übernehmen und sogar den Nutzer aussperren. Auch sei es möglich Screenshots und Videos vom Bildschirm anzufertigen, GPS-Informationen auszulesen oder Kamera und Mikrofon zu aktivieren.

Gefunden wurden die Schwachstellen von Sicherheitsforschern vom IT-Unternehmen Kryptowire. Die Ergebnisse ihrer Studie, die vom US-Ministerium für Homeland Security finanziert wurde, sind auf der Black Hat Konferenz in Las Vegas präsentiert wurden.