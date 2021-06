Android-Systemkamera Galaxy NX angetestet

Trotz zahlreicher Promotion-Bemühungen – zuletzt in der Form von nicht besonders subtilem Product-Placement in Austrias und Germanys Next Top Model - konnte die Galaxy Camera nicht wirklich durchstarten. Dennoch hält Samsung an der Mischung aus Android und Kamera fest. Da es nicht am Betriebssystem liegt (sonst wären wohl die damit ausgestatteten Samsung-Smartphones nicht so erfolgreich), muss es anscheinend an der Art der Kamera liegen. Mit der Galaxy NX wird diesmal eine Systemkamera mit Android gekreuzt – die futurezone hat ein Vorserienmodell ausprobiert.

Von vorne betrachtet scheint die Galaxy NX ein normaler Vertreter der Gattung Systemkamera zu sein. Sie erinnert an eine miniaturisierte Spiegelreflexkamera. Die Rückseite liefert einen ersten Hinweis auf das, was in der Galaxy NX steckt. Anstatt den üblichen 2,8 bis 3,2 Zoll großen Kamera-Displays, füllt ein 4,8 Zoll großer Touchscreen im 4:3-Format nahezu die gesamte Rückseite aus.

Abgesehen von dem Touchscreen befinden sich noch auf der rechten Seite drei Softtouch-Tasten, die aufleuchten, wenn die schwarze Leiste berührt wird. Physische Tasten gibt es an der Rückseite nicht. Diese sind an der Oberseite: Links der Knopf, der den Blitz hochklappen lässt, rechts der Auslöser, die Ein/Aus-Taste, die Videoaufnahme-Taste und ein unbeschriftetes Drehrad.