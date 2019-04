Apple-Ladegeräte verteilen Stromschläge: Rückruf

" Apple hat festgestellt, dass es bei seinen Netzteilsteckern mit drei Stiften, die hauptsächlich für die Verwendung im Vereinigten Königreich, in Singapur und in Hongkong bestimmt sind, in seltenen Fällen dazu kommen kann, dass die Stifte abbrechen und daher die Gefahr eines Stromschlags besteht, wenn freiliegende Metallteile berührt werden.“, so Apple in einer Stellungnahme.

Betroffene Geräte identifizieren

Die betroffenen Stecker sind weiß ohne Buchstaben im Inneren. Neuere Versionen sind hingegen innen grau. Nicht betroffen sind USB-Stromadapter, wie es heißt.

Mehr Informationen sowie eine Anleitung, wie man einen Austausch veranlasst, gibt es auf der Apple-Webseite. Bei der Aktion handelt es sich um einen freiwilligen Rückruf.