Apple sperrt Flash im Safari-Browser

Was Steve Jobs mit der Weigerung, Flash am iPhone zu unterstützen, begonnen hat, dürfte in absehbarer Zeit im gesamten Web Realität werden. Die vielkritisierte Technologie Flash ist im Safari-Browser ab dem nächsten Betriebssystem macOS Sierra standardmäßig deaktiviert, erklärte ein Apple-Entwickler in einem Blogeintrag. Surft der Browser eine Seite an, bei der HTML5 oder Flash hinterlegt wird, wird er sich für Ersteres entscheiden.