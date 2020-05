Apple veröffentlicht iCloud Drive für Windows

Apples Cloudspeicherdienst iCloud Drive wurde mit der Veröffentlichung von iOS 8 für die Öffentlichkeit freigegeben. Neben der iOS-Integration wurde nun auch ein Client für Windows-PCs veröffentlicht, der wie Dropbox, Google Drive oder OneDrive den Cloudspeicher in das Betriebssystem integriert. Damit können Windows-Nutzer vor Mac-Nutzern iCloud Drive verwenden, denn der Dienst wird erst mit Mac OS X Yosemite nachgereicht.

Yosemite befindet sich derzeit noch in einer Public Beta-Phase, für Ende Oktober wird die Veröffentlichung der finalen Version erwartet. Im Vergleich zur Mac-Version fehlen dem Windows-Client jedoch zahlreiche Funktionen. So werden Passwörter und Notizen nicht über die iCloud Keychain synchronisiert, zudem fehlt die "Find My Device"-Funktion.