Asus gegen Toshiba: Duell der Ultrabooks

Rein optisch ist das Zenbook dem Toshiba Z830 haushoch überlegen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und auch rund um das Keyboard gibt es den gebürstetes Aluminium-Look. Die Tasten und das Trackpad sind farblich angepasst und lassen das Zenbook wie aus einen Guss wirken – und einfach nur gut aussehen. Auch die im geschlossenen Zustand nach vorne zulaufende Kante (das MacBook Air lässt grüßen) gefällt. An der dicksten Stelle misst das Zenbook 18 Millimeter. Die Nachteile des Alu-Looks: Das Zenbook wiegt 1,3 Kilogramm und die Kanten sind relativ scharf. Letzteres fällt im alltäglichen Gebrauch aber kaum auf, da die Handgelenke üblicherweise auf dem Gehäuse ruhen und nicht mit den Kanten in Berührung kommen.

Beim Zenbook erinnert die Anschluss-Situation an Apples MacBook Air. Es gibt eine USB-3.0 und eine USB-2.0-Buchse, einen SD-Kartenslot, einen Micro-HDMI-Ausgang und einen 3,5mm-Klinke-Ausgang für Kopfhörer. Den VGA-Anschluss gibt es nur per Adapter über einen Mini-VGA-Anschluss, der Ethernet-Adapter wird über einen USB-Anschluss angesteckt. Immerhin liegen beide Adapter bei und müssen nicht extra gekauft werden. Die Webcam hat 0,3 Megapixel.

Anschluss gesucht Das Toshiba Z830 sagt nicht nur durch sein Design „Business as Usual“. Abgesehen vom optischen Laufwerk vermisst man kaum etwas. Köpfhörer- und Mikrofon-Anschluss sind an der linken Seite, ebenso wie ein SD-Kartenslot. Rechts gibt es einen USB 3.0-Anschluss, an der Rückseite sind zwei USB-2.0-Anschlüsse, sowie ein HDMI-, VGA- und Ethernet-Anschluss. Die Webcam hat 1,3 Megapixel.

Tastatur und Touchpad

Beide Ultrabooks setzen auf ein Island-Type-Keyboard, bieten also größere Abstände zwischen den Tasten. Das hilft Vertipper zu vermeiden. Beim Z830 sind die Tasten eher in die Länge gezogen, während sie beim Zenbook fast quadratisch sind. Die Z830-Tastatur ist laut Toshiba Spritzwasser-geschützt - aus versicherungstechnischen Gründen wurde dies nicht nachgeprüft. Die Tasten des Z830 sind außerdem beleuchtet. Die Beleuchtung kann ein oder aus-geschaltet oder in den Timer-Modus versetzt werden. Dabei aktiviert sich die Beleuchtung bei einem Tastenanschlag und bleibt noch 15 Sekunden nach dem letzten Anschlag an.

Zum Schreiben sind beide Ultrabooks gut geeignet. Tendenziell tippt es sich auf der Z830 besser, da der Tastenanschlag knackiger ist. Das Zenbook wird zudem wärmer an der Oberfläche als das Z830. Die Hitze ist aber eher oben mittig und am stärksten über den F3 bis F10-Tasten. Die Handgelenke, die links und rechts neben dem Trackpad ruhen, bleiben von den Hitzeströmen verschont.

Das Multitouch-Touchpad des Zenbooks ist angenehm groß und gleitfreudig. Der Klick kann entweder, wie Touchpads üblich, durch Anheben des Fingers und ein sanftes Antippen gemacht werden oder durch ein „echtes“ Drücken des Pads – mechanisches Klick-Geräusch inklusive. Das Touchpad des Z830 ist traditionell. Die linke und rechte Maustaste sind getrennt von der Hauptfläche. Die Oberfläche ist rauer als beim Zenbook und etwas griffiger, was aber keine nennenswerten Vor- oder Nachteile hat. Über den Touchpad ist eine Schnelltaste, um das Touchpad ein- und auszuschalten.