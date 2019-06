Axon 10 Pro: ZTE bringt günstigen S10-Konkurrenten nach Österreich

ZTE sieht sich als Herausforderer im Top-Segment des Smartphone-Marktes, wie es bei einer Presseveranstaltung des Herstellers in Wien hieß. Man wolle ein Flaggschiff-Handy mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten und das erste 5G-Smartphone nach Österreich bringen. In diesem Sinne ist Axon 10 Pro von ZTE ab Freitag in Österreich erhältlich.

Das Axon 10 Pro zeichnet sich durch ein 6,47 Zoll großes AMOLED-Display aus, das von einem kleinen Notch in Tropfenform geprägt ist. Die Bildschirmauflösung beträgt 1080 x 2340 Pixel, das Format des Displays 19,5:9. Der Fingerprintsensor ist im Screen integriert.