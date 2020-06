Battlefield 3: "Kein Spiel ist völlig realistisch"

Arbeitet DICE bei der Entwicklung von Battlefield 3 mit anderen Studios zusammen?

Nicht direkt, aber wir betreiben mit den anderen Teams bei EA einen Technologieaustausch. Das System für die Animationen der Personen haben wir uns von der FIFA-Reihe geborgt. Dafür nutzt das Rennspiel Need for Speed: The Run unsere Frostbite-Engine.

Ihr Vorgesetzter bei DICE, Patrick Bach, sagte, dass Modding-Tools auf dem absteigenden Ast sind. Bedenkt man, dass Battlefield 2 stark vom Community-Mod Desert Combat für den Vorgänger Battlefield 1942 beeinflusst wurde und Battlefield 3 Anleihen an Project Reality ( Battlefield 2) nimmt, erscheint die Aussage ein wenig seltsam.

Die Mods haben wahrscheinlich in gewisser Weise Einfluss auf die Nachfolger gehabt - es waren auf jeden Fall gute Ideen. Das Problem bei Battlefield 3 ist, dass die Frostbite 2-Engine so aufwendig ist, dass die Programmierung von Mod-Tools fast genauso schwierig ist wie die Programmierung eines zweiten Spiels. Es könnten noch Mod-Tools kommen, aber wann, falls überhaupt, und in welcher Form kann ich nicht sagen.