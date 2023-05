Im BMW i5 kann man während des Aufladens Spiele spielen

Diese Woche hat BMW seine neueste Generation der 5er-Serie vorgestellt , inklusive dem i5 , der ersten elektrischen Version der Baureihe. Der i5 ist ab Oktober 2023 in zwei Varianten, dem BMW i5 M60 xDrive, und dem BMW i5 iDrive40, erhältlich. Beide werden " In-Car Gaming " bieten. Während das Fahrzeug stillsteht , können die Passagier*innen am Mittelkonsolendisplay Spiele spielen .

15 Spiele für Zwischendurch

Für das Spieleerlebnis kooperiert BMW mit der schweizerischen Spieleplattform AirConsole. Als Bildschirm dient das Display am Armaturenbrett, als Controller die Smartphones der Passagiere. Diese benötigen die AirConsole-App und werden mittels QR-Code-Scan am Display mit dem In-Car-Entertainment-System verbunden. Zu Beginn werden 15 Spieletitel verfügbar sein, u.a. "Go Kart Go", "Golazo", "Music Guess" oder "Overcooked". Das Angebot soll ständig erweitert werden.

Hardcore-Gamer*innen spricht das Angebot laut TheNextWeb wahrscheinlich eher nicht an, aber als Zeitvertreib zwischendurch könnte es BMW-i5-Insassen ansprechen. Um den Start des In-Car-Gamings zu feiern, hat BMW sogar eine Sonderversion des i5 mit pixeliger Gaming-Lackierung vorgestellt.