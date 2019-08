bob bietet iPhone XR um 549 Euro an

Angebot nur unter Umständen günstiger

Das Angebot richtet sich also an all jene, die gerade auf der Suche nach einem neuen Handy-Tarif samt vergünstigten Smartphone sind. Im Handel, also ohne Vertragsbindung, ist das iPhone XR ab einem Preis von rund 750 Euro zu haben.

Rechnet man ausgehend von einem Standard-Mobilfunktarif, der hierzulande rund zehn Euro kostet, kommt man etwas günstiger davon, wenn man das iPhone XR im freien Handel kauft.

Allerdings sind bei einem Standardtarif meist nicht mehr als 8 GB inkludiert. Auch die Verbindungsgeschwindigkeiten sind in der Regel niedriger als beim x-trabob-Tarif.