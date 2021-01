Chaos um KN95- und FFP2-Masken

Wie das mit der Ansage des Gesundheitsministeriums zusammengeht, sorgte zunächst für Rätselraten. Auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober konnte zur Aufklärung nur bedingt etwas beitragen. In einer Reihe von Tweets ließ er durchklingen, dass auch KN95-Masken verwendet werden dürfen, allerdings nur dann, wenn sie mit dem österreichischen Zertifikat CPA (Corona Pandemie Atemschutzmaske) versehen sind. Dann, und nur dann, dürften auch KN95-Masken als FFP2-Ersatz eingesetzt werden.

Späte Kommunikation

Offenbar will das Ministerium verhindern, dass nicht in Österreich bzw. der EU zertifizierte Masken in den Umlauf kommen. Während die Bezeichnung N95 vor allem in den USA verwendet wird, werden auf dem chinesischen Markt KN95-Masken verkauft. Diese werden aber auch in Österreich angeboten. Für Unmut sorgt abgesehen von der wenig überzeugenden Argumentation hinsichtlich der Filterrate auch der Umstand, dass das Ministerium erst am Tag der neuen Maskenpflicht damit an die Öffentlichkeit ging.