Wie man FFP2-Masken wiederverwenden kann

Forscher haben zwei Methoden geprüft, mit denen man die Masken bis zu 5 Mal sicher desinfizieren kann.

Ab 25. Jänner sollen FFP2-Masken in Österreichs öffentlichen Verkehrsmitteln sowie im Handel verpflichtend werden. Deshalb sind sie derzeit auch Mangelware. Eigentlich sind FFP2-Masken als Einwegprodukte für den beruflichen Einsatz konzipiert. Wer die Masken privat, etwa zum Einkaufen nutzt, muss sie nicht unbedingt nach jedem Gebrauch wegwerfen, so die Einschätzung des TÜV-Verbandes (VdTÜV). Das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) fördert derzeit ein Forschungsprojekt der Fachhochschule Münster. Dabei wird untersucht, mit welchen einfachen Methoden man FFP2-Masken wiederverwenden kann. Außenseite nicht berühren Das Wichtigste ist laut den Forschern, die Außenseite der Maske nicht zu berühren. Nach dem Abnehmen sollte man umgehend die Hände waschen und desinfizieren. Hier können sich infektiöse Corona-Viren auch bei 70 Grad noch eine Stunde lang halten. Den Forschern zufolge könne das Filtermaterial der Masken bei Raumtemperatur auch nach Tagen noch infektiöse Partikel aufweisen. Deshalb warnen sie davor, dieselbe Maske an aufeinanderfolgenden Tagen zu tragen. Man sollte die Masken auf keinen Fall zum Trocknen auf die Heizung legen. Dort entwickeln sich Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad Celsius. Das wären beste Bedingungen für Bakterien und Pilze, um sich zu vermehren. Desinfizieren im Backofen Um die Erreger relativ schnell von der Maske zu entfernen, kann man sie ins Backrohr geben. Zuvor muss die Maske aber einen Tag lang an der Luft trocknen. Dafür hängt man sie an einem Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit auf, an dem sie mit keinen Gegenständen in Berührung kommt.

© FH Münster

Im Backofen bei 80 Grad Celsius sind nach 60 Minuten alle Corona-Erreger vollständig eliminiert. Dann lässt man die Maske auf dem Rost abkühlen. Aber auch hier gilt es aufzupassen: Einige Backöfen haben große Temperaturschwankungen, auch wenn man 80 Grad einstellt. Daher empfehlen die Forscher, dass man vorher eine Stunde lang einen Testlauf mit einem Backofenthermometer macht. Nicht zu heiß Auch diese Methode hat aber Nachteile: So können im Backofen die Haltebänder an Zugkraft verlieren. Formstabile Masken (Körbchenmodell) verlieren ihre Form gar komplett, das Verfahren ist für sie also ungeeignet. Masken können sich ab 90 Grad außerdem verformen und die Filterleistung dadurch nachlassen. Auch wenn man vermuten könnte, dass die erhöhte Temperatur den Vorgang beschleunigt, sollte man davon also absehen. Trocknen bei Raumluft Wer mehrere FFP2-Masken zur Verfügung hat und vielleicht keinen Backofen nutzen kann oder möchte, kann sie auch bei Raumluft desinfizieren. Bei diesem Verfahren sollte man allerdings die Schritte sehr genau beachten, damit es ausreichenden Schutz bietet.

© FH Münster