Corsairs Gaming-Hardware K60 und M60 im Test

Maus M60

Wie auch die K60-Tastatur ist die Laser-Maus M60 (60 Euro) für Action- und Shooter-Spieler ausgelegt. Das Design ist sehr aggressiv, auffällig und erinnert ein wenig an K.I.T.T. im Super Pursuit Modus. Über dem Aluminium-Chassis sind raue Plastikflächen. Die linke und rechte Seite sind rauer als die Oberseite, was für einen sehr guten Halt sorgt. Die gesamte Form der Maus ist ergonomischer als das Aussehen vermuten lässt und liegt ausgezeichnet in der Hand. User mit mittelgroßen und kleinen Händen sollten aber sicherheitshalber vor den Kauf Probegreifen.

Die linke und rechte Maustaste sind leichtgängiger als bei anderen Gaming-Mäusen. Das Mausrad ist etwas größer ausgefallen und erweckt einen stabileren Eindruck als bei Konkurrenzprodukten. Beim Spielen fällt es auch durch seine Präzision auf. Die vierte und fünfte Maustaste, die mit dem Daumen zu bedienen sind, sind eine Spur zu klein und zu spitz ausgefallen. Ebenfalls auf der linken Seite befindet sich die dunkelrote Sniper-Taste. Solange diese gedrückt ist, schaltet die Maus auf eine in der Software bestimmte Empfindlichkeit. Lässt man die Taste los, ist wieder die normale DPI-Anzahl aktiv. So kann bei Shootern für präzises Zielen die DPI kurzfristig runtergeschaltet werden. Die Sniper-Taste ist allerdings etwas zu weit vorne positioniert. Für Spieler mit der Palm-Technik (gesamte Hand liegt auf der Maus) passt die Entfernung, für Claw-Spieler (Finger liegen auf der Maus, aber nicht die gesamte Hand) ist die Sniper-Taste nur schwer zu erreichen.

Ausstattung

Wie auch die K60 hat die M60 ein geflochtenes Kabel, was sich positiv auf die Beweglichkeit der Maus auswirkt. An der Unterseite hat die Maus gleich fünf Gleitflächen. Die Gleiteigenschaften sind gut ausbalanciert. Wer es dennoch gleitfreudiger haben will, kann an drei Positionen der Maus das Gewicht und die Balance ändern. Im Gegensatz zu anderen Mäusen werden keine Gewichte mitgeliefert. Trotzdem gibt es für jede der drei Positionen drei Gewichtsstufen: Mit Gewicht und Schraube, nur Schraube oder ohne Gewicht und ohne Schraube. Letztere Variante war im Test schon zu leicht, um die Maus noch präzise zu bedienen.

In der Software können die DPI (max. 5700) für die Sniper-Taste und die drei Stufen der Maus eingestellt werden. Die drei Stufen werden im Spiel mit zwei Tasten unter dem Scrollrad durchgeschaltet – ein Leuchtbalken zeigt die jeweils gewählte Stufe an. Hier wären mehr wählbare Stufen wünschenswert. Zwar kann man Profile mit verschiedenen Stufen in der Software anlegen, diese müssen aber immer über die Software ausgewählt werden.

In der Software kann die Abtastrate (1000Hz, 500Hz, 250Hz, 125Hz) gewählt werden, ebenso wie die Höhe der Mausanhebung. Wird die Maus über diesen Punkt hinaus angehoben, schaltet der Sensor quasi auf stumm. So wird verhindert, dass beim Anheben ungewollte Mausbewegungen ausgeführt werden. Gerade Claw-Spieler und solche, die generell zur Neupositionierung der Maus durch Anheben neigen, werden dieses Feature zu schätzen wissen.

Natürlich können in der Software auch die üblichen Makros programmiert werden. Ebenfalls möglich ist es in der Software die Oberflächenbeschaffenheit mit der Maus zu analysieren. So kann man feststellen, welches Mauspad mit der M60 am besten harmoniert. Nicht einstellbar ist die Farbe der Beleuchtung, was mittlerweile bei vielen anderen Gaming-Mäusen Standard ist.