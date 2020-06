Cybertruck könnte laut Musk schwimmen lernen

Der Cybertruck wird immer mehr zur Allzweckmaschine. Er ist kugelsicher und besonders hartem Stahl gefertigt. Musk scherzte zudem unlängst, er könnte serienmäßig mit einem Elektroschocker kommen. Nun scheint noch eine weitere Funktion möglich zu sein: Der Cybertruck könnte schwimmen.

Der Instagram-Nutzer Slav Popovski teilte im Dezember 2019 ein humorvoll gemeintes Video, in dem er einen Cybertruck als Boot zeigt. Nun kommentierte Elon Musk die Animation auf Twitter: "Ich denke, das könnten wir hinbekommen" ("I think we could make that work".).