Das Tablet mit Stift: HTC Flyer im Test

Zu groß für ein Smartphone, aber zu klein für einen Tablet-PC: Bei dem HTC Flyer könnte man im ersten Moment durchaus ins Grübeln kommen, womit man es hier überhaupt zu tun hat. Während aktuelle Konkurrenten wie das iPad 2, das Asus EEE Pad oder das Motorola Xoom auf Bildschirmdiagonalen von 10,1 Zoll setzen, begnügt sich HTC mit einem Sieben-Zoll-Display. Die Abmessungen sind mit 195x122mm entsprechend kompakt und ähneln jenen des ersten Samsung Galaxy Tabs. Trotz der geringen Größe bringt das 13,2-mm-dicke Flyer 415 Gramm auf die Waage und wirkt angesichts der Größe schwer. Die Verarbeitung macht insgesamt einen guten Eindruck, Bauteile und Tasten sind stabil und widerstandsfähig. Eine Besonderheit ist der beigelegte Stift, mit dem man etwa Notizen erstellen oder Text markieren kann.

Beim Innenleben setzt HTC auf eine Single-Core-CPU mit 1,5 Ghz und einem Gigabyte RAM. Features wie WLAN, GPS, Bluetooth und ein Kompass sind ebenfalls mit an Bord. Neben den Einschüben für Micro-SD- und SIM-Karte existiert noch ein Kopfhörer- und Ladekabel-Anschluss. Beim Ladekabel nutzt HTC eine modifizierte Version eines Micro-USB-Steckers. So kann man das HTC Flyer sowohl über das mitgelieferte Kabel als auch über ein Standard-Micro-USB-Kabel laden. Beim Verwenden des originalen Ladegerätes nimmt der Ladevorgang jedoch weniger Zeit in Anspruch.