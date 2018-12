Die besten Online-Geschenke auf den letzten Drücker

Mandarinen- oder Kaffee-Ernte

Über das recht neue Konzept des Crowdfarmings (zu deutsch in etwa: Schwarmlandwirtschaft) kann man sich unkompliziert an landwirtschaftlichen Produktionseinheiten, Nutztieren oder Obstbäumen beteiligten. Rund 18 Euro kostet etwa die so genannte Adoption eines Clementinenbaums für eine Erntesaison. Sind die Früchte reif werden sie nach Hause geliefert. Im Fall der Clementinen werden zweimal zehn Kilogramm versprochen. Neben den Zitrusfrüchten kann man sich beispielsweise auch an Mandeln, Schokolade, Käse, Kaffee, Olivenöl oder Merinowolle beteiligen.

Wer also quasi einen Orangenbaum unter den Weihnachtsbaum legen will, braucht sich nur auf crowdfarming.com registrieren, eine solche Patenschaft abschließen und die Ernteerträge an die Adresse des Beschenkten liefern lassen.