Die Computermaus wird 50 Jahre alt. Am 9. Dezember 1968 stellte der US-Computertechniker Douglas Engelbart der Weltöffentlichkeit das erste Modell einer solchen Maus vor und gilt damit als ihr Erfinder.

"Die Computermaus hat den Siegeszug des PC erst ermöglicht", sagte am Mittwoch Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer von Bitkom, des deutschen Verbands der Informations- und Telekommunikationsbranche. Die komfortablen Benutzeroberflächen unter Windows oder bei Apple wären ohne die Computermaus nicht denkbar gewesen.

Aus Holz mit zwei Tasten

Die erste Maus war noch aus Holz, der Prototyp besaß anstelle einer Kugel ein Rad für die Cursorbewegungen, verfügte aber bereits über die typischen zwei Tasten. Sechs Jahre später passte der Schweizer Jean-Daniel Nicoud das Konzept der Computermaus an, indem er die Regelwiderstände in Engelbarts Maus durch optische Messgeber ersetzte und so erstmals eine Kugel im Bauch der Maus zum Einsatz kam.

Im Jänner 1983 stellte Apple seinen Heimcomputer Lisa vor, der eine grafische Benutzeroberfläche besaß und mit einer Maus bedient werden konnte - ein revolutionäres Konzept, das sich auf dem Markt aber zunächst nicht durchsetzte. Lisa kostete 10.000 Dollar. Erst mit dem Apple Macintosh und Microsoft Windows - ab 1990 erfolgreich - begann der Siegeszug der Computermaus. Heutige Mäuse funktionieren zumeist mit Laserdioden, die auf Infrarot-Technik basieren.