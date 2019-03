Elektrische Vespa ab sofort in Österreich erhältlich

Der legendären Vespa-Motorroller wird ab sofort in einer elektrischen Version in Österreich verkauft. Das hat das Mutterunternehmen Piaggio in einer Presseaussendung bekannt gegeben. Pro Ladung kommt man mit der Vespa Elettrica demnach etwa 100 Kilometer weit. Mit einer Spitzenleistung von 4 kW ist die erste elektrische Vespa der Welt einem Moped mit Verbrennungsmotor überlegen, wie das Unternehmen erklärt. Fahren darf die Vespa in Österreich jeder mit PKW-Führerschein.