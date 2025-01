Meta wirft die 3.600 langsamsten Mitarbeiter raus

Mark Zuckerberg hat angekündigt, weitere "schlecht performende" Meta-Mitarbeiter auszutauschen. Rund 5 Prozent der Beschäftigten, jene mit niedrigen Leistungsbewertungen, werden das das Unternehmen schneller verlassen müssen. Für ihre Jobs sollen neue Leute angestellt werden, wie aus einer Mitteilung von Zuckerberg an die Mitarbeiter hervorgeht. Das berichteten Bloomberg und The Verge.

Meta hatte nach jüngsten Angaben rund 72.000 Mitarbeiter, weshalb von den Kürzungen etwa 3.600 Jobs betroffen sein könnten. Den Medienberichten zufolge werden die aktuellen Leistungsbewertungen am 10. Februar abgeschlossen. "Normalerweise scheiden im Laufe des Jahres Leute aus, die die Erwartungen nicht erfüllen. Aber jetzt werden wir in diesem Zyklus umfangreichere leistungsbasierte Kürzungen vornehmen – mit der Absicht, diese Rollen im Jahr 2025 neu zu besetzen", so Zuckerberg.

"Es wird ein intensives Jahr"

Meta war zu Beginn der Corona-Pandemie zunächst schnell gewachsen - und hatte danach gut 20.000 Arbeitsplätze gestrichen. Zuckerberg hatte 2023 zum "Jahr der Effizienz" ausgerufen. Die Meta-Gewinne waren nach den Stellenstreichungen gestiegen.

Diesmal gehe es aber laut Zuckerberg darum, dass der Konzern die "fähigsten Mitarbeiter" beschäftigt und neue Leute einstellen kann. "Es wird ein intensives Jahr und ich möchte sicherstellen, dass wir die besten Leute in unseren Teams haben", schreibt er. Man wolle sich 2025 vor allem auf KI-Brillen konzentrieren.