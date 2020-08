Elektroauto für unter 10.000 Euro kommt nach Europa

Auf dem E-Auto-Markt tut sich derzeit nicht nur im oberen Segment viel. Auch bei kleinen Einsteigerfahrzeugen für den urbanen Raum kommen einige Modelle auf den Markt. Mit dem Eli Zero soll in Kürze ein günstiges Mini-Auto für 2 Personen verfügbar sein, das mit einem Preis von unter 10.000 Euro punkten möchte. Nachdem das Konzept bereits 2017 vorgestellt wurde, im Markt zunächst aber offenbar wenig Anklang fand, will das chinesische Start-up Eli es nun offenbar noch einmal wissen.

Mit Mopedschein nutzbar

Für das ultrakompakte Fahrzeug, das 2,25 Meter lang, 1,38 Meter breit und 1,58 Meter hoch ist, reicht es einen Moped-Führerschein zu besitzen. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 45 km/h beschränkt, was eine Nutzung im urbanen Raum bzw. für kurze Strecken nahelegt.

Das Auto soll in 2 Versionen angeboten werden. Der 8-kWh-Akku verspricht eine Reichweite von 110 km, während das Modell mit 5,8 kWh für 80 km reicht. Diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, da kein Testverfahren angegeben wurde.