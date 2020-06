Emporia Smart: Das erste Smartphone für Senioren

Mit 10mm Dicke und einem Gewicht von 156 Gramm ist das Smart nicht wesentlich größer und schwerer als aktuelle Smartphones. Braucht man das Tastatur-Cover nicht, kann es durch die mitgelieferte, normalen Batterie-Abdeckung getauscht werden. Der mitgelieferte Stylus ist ausziehbar, damit er einfacher zu halten ist. Will man den Stylus nicht verwenden, kann man die dafür vorgesehene Halteschlaufe am Smart entfernen. Da der Stylus die Form eines Kugelschreibers imitiert, besteht anfangs Verwechslungsgefahr: Unerfahrene User könnten mit der Metallseite am Display herumwischen.

An der linken Gehäuseseite sind eine Kamera-Taste und eine zum Einschalten des LED-Blitz, der so als Taschenlampe dient. An der Oberseite ist die Standby-Taste, rechts die Lautstärke-Tasten. An der Rückseite ist die Emporia-typische Notfall-Taste. Die Hauptkamera hat acht Megapixel, die Frontkamera zwei. Gespeichert wird auf einer MicroSD-Karte. Bluetooth 4.0, WLAN, 3G mit HSDPA und GPS sind ebenfalls an Bord.

Der Akku ist 2.600 mAh groß und soll für zwei Tage Betriebszeit sorgen. Geladen wird per Micro-USB-Anschluss. Der Emporia-eigene Ladestecker hat eine Führungsschiene, die in die 3,5mm-Klinkenbuchse einrastet. So wird sichergestellt, dass der USB-Anschluss richtig herum eingesteckt wird. Das Ladekabel kann auch an die mitgelieferte Ladestation angesteckt werden. Über Kontakte an der Unterseite des Smart wird das Handy geladen, wenn es in die Station gelegt wird. Die Station ist so gebaut, dass das Klingeln bei einem Anruf akustisch verstärkt wird.