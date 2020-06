Facebook will Nutzern mehr Kontrolle über Daten geben

Außerdem kündigt Zuckerberg an, dass Facebook in Zukunft eine neue Strategie bei der Entwicklung von Produkten verfolgen werde. Bislang habe man öfters Fehler in Kauf genommen, um neue Produkte schnell auf den Markt bringen zu können. Dadurch sei aber viel Zeit für Korrekturen verwendet worden. Künftig werde man daher mehr Wert auf Stabilität legen und nur ausgereifte Produkte auf den Markt briingen. Errnsthafte Sicherheitslücken sollen zudem innerhalb von 48 Stunden gestopft werden, so Zuckerberg weiter.

Der strategische Fokus von Facebook soll weiterhin auf mobilen Geräten liegen. Zuckerberg sagt auf der f8, das Unternehmen habe den Übergang zu einem auf mobile Geräte fokussierten Unternehmen erfolgreich gemeistert. In Zukunft solle Facebook eine "plattformübergreifende Plattform" für die Entwickler mobiler Anwendungen werden. Facebook will die Werkzeuge liefern, mit dehnen Anbieter ihre Anwendungen unabhängig vom Betriebssystem entwickeln und monetarisieren können. Ob ein Gerät mit Android, iOS oder Windows betrieben wird, soll für Unternehmen egal sein, Facebook will überall die Basis für Apps und Anwendungen werden.