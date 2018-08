FaceID statt Fingerprint bei allen neuen iPhones

Eine starke Nachfrage bei Zulieferern für Apples Gesichtserkennung FaceID lässt den Schluss zu, dass die im iPhone X eingeführte Technologie in allen drei geplanten neuen Modellen zum Einsatz kommen könnte. Aufgrund von hervorragenden Geschäftszahlen und einem positiven Ausblick der Zulieferer-Firma Lumentum gehen Branchenkenner mittlerweile davon aus, dass FaceID nicht nur im iPhone X und dem geplanten iPhone X Plus, sondern vermutlich auch im iPhone 9 verbaut sein wird.

FaceID erstmals im iPad

Eine andere Möglichkeit, von der die Laserhersteller Lumentum ebenfalls profitieren würde, wäre der Einsatz von FaceID in anderen Produkten abseits der iPhone-Serie. So könnte Apple - auch, um das Portfolio mit unterschiedlichen Produkten zu bedienen, beim Nachfolger des iPhone 8 weiterhin auf das bewährte Design inklusive Fingerprint setzen und die neuesten Technologien den beiden iPhone X-Nachfolgern vorbehalten.

Die Gesichtserkennung könnte dafür aber ihren Weg in ein neues iPad finden. So kursierten in den vergangenen Tagen und Wochen wiederholt Design-Entwürfe - ein neues Icon verriet Apple unabsichtlich selbst - in denen ein iPad ohne Fingerprint-Button zu sehen war.