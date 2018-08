Apple verrät Design von iPhone X Plus in iOS 12 Beta

Der stets um strikte Geheimhaltung bemühte Konzern hat nun selber quasi über eine Hintertür bestätigt, dass im Herbst ein iPhone X Plus zu erwarten ist. Wie der iOS-Entwickler Guilherme Rambo in einer von Apple verteilten Anleitung zur Gestaltung von grafischen Elementen in iOS 12 entdeckte, ist dort ein Icon mit Umrissen des iPhone X Plus zu sehen. Dieses suggeriert eine leichte Umgestaltung der Display-Aussparung (Notch), die nun rechteckig verläuft. Die Tasten sind auf der Gehäuseseite links vorgesehen, der Fingerprint-Home-Button kehrt der Zeichnung zufolge nicht zurück.