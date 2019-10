Fairphone: "Wir haben sogar Apple geschlagen"

Was waren die größten Stolpersteine auf dem Weg?

Beim ersten Modell, das noch von einer externen Firma produziert wurde, ging es darum, Arbeitsbedingungen zu verbessern. Trotz hoher Nachfrage mussten wir die Produktion aber nach 18 Monaten stoppen, weil technische Komponenten einfach nicht mehr verfügbar waren. Auch die Android-Software konnte schon nach kurzer Zeit nicht mehr aktualisiert werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit war das natürlich alles andere als optimal. Da haben wir entschieden, das nächste Modell selbst zu bauen.

Das Fairphone 2 hat mit modularer Bauweise überrascht. War das die größte Innovation?

Dass wir gleich bei unserem selbstproduzierten Handy etwas radikal Neues umgesetzt haben, was so noch kein Hersteller geschafft hat, war für uns als kleine Firma ein enormes Risiko. Das hat anfangs auch zu einigen Problemen in der Produktion geführt, die wir aber in den Griff bekommen haben. Schwieriger war es den Cashflow sicherzustellen.

Die fehlende Nachfrage dürfte bei den Stückzahlen wohl nicht das Problem gewesen sein.

Keinesfalls. Die Herausforderung ist, dass man ab Produktionsstart sechs Monate kalkulieren muss, bis wieder Geld hereinkommt. Wir mussten also ständig Geld über Vorbestellungen und Ad-hoc-Investoren sammeln, um wieder produzieren zu können. Am Ende war aber auch das Fairphone 2 mit über 150.000 verkauften Geräten super erfolgreich.