Fake-Apps versprechen Android-Update

Ein neues Android-Update bringt in der Regel nicht nur neue Funktionen, sondern auch viele wartende Nutzer. Da Gerätehersteller ihre Software erst entsprechend anpassen müssen, dauert es oft Monate, bis manche Smartphones und Tablets mit der aktuellsten Variante des Betriebssystems ausgestattet werden - wenn überhaupt. Die Ungeduld mancher User machen sich auch zwielichtige Apps zunutze, wie Android Police schreibt. So finden sich im Play Store Anwendungen mit dem Titel "Update to Android P - 9.0", "Update - Android O(8.0)" oder "Update Android Version".

Obwohl diese Anwendungen ihre Versprechungen, die mit dem Titel machen, unmöglich halten können, haben sie nicht selten tausende Fünf-Sterne-Bewertungen. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um gefälschte Reviews.

Einige der von Android Police angesprochenen Anwendungen sind hierzulande im App Store nicht auffindbar bzw. wurden mittlerweile entfernt. Vom Installieren der vermeintlichen Update-Apps sollte man in jedem Fall absehen. Bestenfalls bekommt man dabei irgendwelche Werbeanzeigen geliefert, schlimmstenfalls fängt man sich über diesen Weg Schadsoftware ein.