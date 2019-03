Firefox Send: Mozilla bringt Alternative zu WeTransfer

Firefox Send ist ein Dienst, der das Teilen größerer Dateien oder Datenmengen erlaubt. Ähnlich wie beim bekannten Konkurrenten WeTransfer werden die Inhalte auf einen Server hochgeladen. Die Empfänger bekommen dann einen Link, über den sie die Daten auf ihre Geräte herunterladen können. Mozilla verspricht, dass die Daten dabei Ende-zu-Ende verschlüsselt werden. Der Service soll in jedem Browser funktionieren, wie Mozilla in einem Blogeintrag schreibt. Um Dateien zu teilen, werden sie auf der Webseite von Firefox Send per Drag and Drop in ein Fenster gezogen.