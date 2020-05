Fitbit Surge: Smarter Fitness-Tracker für Profis

Wie die meisten Fitness-Tracker ist der „Surge“ für die ganztägige Nutzung ausgelegt. So zeichnet er neben Aktivität wie der zurückgelegten Schritte, Kalorien und Stufen auch auf Wunsch das eigene Schlafverhalten auf und weckt den Benutzer in einer Aufwachphase durch Vibrieren. Alle Daten werden über das Smartphone mit der Fitbit-App synchronisiert. Der Tracker soll in den USA für 249 US-Dollar erhältlich sein und bereits in den nächsten Wochen vorgestellt werden.

Dabei dürfte der Surge nicht der einzige neue Fitness-Tracker von Fitbit sein. Bislang war lediglich bekannt, dass Fitbit den „Charge“ vorstellen wird. Das Fitness-Armband sollte dem „Force“ nachfolgen, dessen Kunststoffband für Hautprobleme sorgte und daraufhin vom Markt genommen wurde.