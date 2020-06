Google will PGP-Verschlüsselung für Gmail anbieten

Nach dem Bekanntwerden der NSA-Überwachungsprogramme arbeitet Google nun an der Integration von Verschlüsselungs-Tools, wie zum Beispiel PGP ( Pretty Good Privacy), in den Webmail-Dienst Gmail. Mit PGP können Inhalte verschlüsselt werden, sodass E-Mails nur mit großem Aufwand abgefangen und gelesen werden können. Es ist unklar, wie die Funktion implementiert werden würde und ob es etwas an der Funktionalität von Gmail ändern könnte. Google analysiert den Inhalt von E-Mails, um Informationen für passende Anzeigen, Googles Assistent Now sowie einer automatischen Kategorisierung der Mails zu sammeln.