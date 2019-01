Hofer verkauft 65 Zoll große UHD-Smart-TVs

Ab 31. Jänner verkauft Hofer zwei Smart-TVs mit UHD-Auflösung, LED-Backlight-Technologie und einer Bilddiagonale von 65 Zoll. Das günstigere der beiden Modelle ist der MEDION X16508 um 699 Euro, der etwas teurere MEDION S16500 hat einen schmaleren Rahmen und ist zum Preis von 899 Euro erhältlich.

Beide Fernseher bieten eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln im 16:9 Format, sowie einen MPI (Motion Picture Index) von 1.200 ( MEDION X16508), beziehungsweise 2.200 ( MEDION S16500). Über den HD Triple Tuner empfangen die Geräte digitales Fernsehen in HD-Qualität via Kabel, Satellit und terrestrisch via DVB-T2 HD. Der MEDION X16508 kommt mit HDR- und Dolby Vision-Technologie, der MEDION S16500 ist zudem mit Wide Color Gamut (WCG) ausgestattet.