HTC One S im Test: Das heimliche Flaggschiff

nicht gelungen, dort kündigte man lediglich ein Update auf die neue Android-Generation an. Mit Ice Cream Sandwich haben zahlreiche kleine Verbesserungen ihren Weg in dasBetriebssystem gefunden, unter anderem Face Unlock (Entsperren mit Gesichtserkennung) und ein neuer

Am deutlichsten erkennbar ist ein wahres Ice Cream Sandwich-Smartphone allerdings am neuen Tastenlayout - nur mehr drei Tasten zieren die Unterseite des One S. Zurück, Home und eine Taste für den Taskmanager ersetzen das klassische Vier-Tasten-Layout. Im Test funktionierte das erstaunlich gut, lediglich der simulierte Menu-Button in einigen nicht für ICS optimierten Apps fiel negativ auf.

HTC Sense

Während Ice Cream Sandwich außer Kritik steht, so sorgt die HTC-eigene Oberfläche Sense immer wieder für Diskussionsstoff. Oft als Leistungsbremse kritisiert, ist beim One S nichts davon zu merken. Der Wechsel zwischen den verschiedenen Homescreens geht flüssig von statten, die Animationen sind eine nette Zierde und lassen sich Bedarf auch deaktivieren. Apps lassen sich durch simples Aufeinanderziehen in Ordner gruppieren und Benachrichtigungen können nun - wie bereits aus der Custom ROM Cyanogenmod bekannt - einzeln "weggeschoben" werden. Auch die verschiedenen Lockscreens bieten hilfreiche Funktionen, wie das Starten von Apps direkt vom Lockscreen aus oder das Anzeigen von Zusatzinformationen wie Wetter, aller Sozialen Netzwerke oder einfach aktuellen Terminen.

Fazit

In einem anderen Universum wäre das One S wohl HTCs Flaggschiff. Ausgezeichnete Leistung, extrem dünn, Unibody und Ice Cream Sandwich - schlagkräftige Argumente im Wettbewerb mit Samsung, Apple und Co. Ob diese, auch in Anbetracht des für Mai erwarteten Samsung Galaxy S III, ausreichen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Doch in Anbetracht des derzeitigen Verkaufspreises von 499 Euro, der sich wohl im freien Verkauf auf knapp 400 Euro einpendeln dürfte, stellt das One S einen attraktiven Einstieg in die Welt von Ice Cream Sandwich dar. Einzige Minuspunkte dabei sind der nicht tauschbare Akku, der fehlende microSD-Kartenslot sowie für manch einen die HTC Sense Oberfläche.