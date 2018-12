Intel präsentiert neue CPU-Architektur

Da der Raum in den Geräten immer weniger wird, kämpfen Chiphersteller mit der Platznot, um den gesteigerten Leistungsanforderungen auch Rechnung zu tragen. Ähnlich wie die Städtebauer im frühen New York versucht Intel nun, nicht mehr ihre Transistoren horizontal anzuordnen, sondern baut die einzelnen Teile einfach in die Höhe.