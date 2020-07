iOS 6: Mit Facebook und TomTom gegen Google

Der niederländische Navigations-Anbieter TomTom hat es bereits bestätigt: Von ihm stammt jenes Kartenmaterial der neuen Apple Maps, die die bisherigen Google Maps ersetzen. Sie bieten zum einen mit "Flyover" sehr hübsche 3D-Fotografien von Städten wie San Francisco, was gerade am iPad nett anzusehen ist. Unterwegs ist aber wohl die Turn-by-Turn-Navigation am wichtigsten, die Autofahrern eine vollständige Navigationslösung mit Sprachausgabe ohne Zusatzkosten bieten soll. Ob Navigon u.a. ihre Navi-Apps künftig im App Store noch verkaufen können, ist stark anzuzweifeln.

Bei den Apple-Maps werden auch Verkehrsinformationen in Echtzeit mit einberechnet, wie man es von TomTom-Diensten kennt - also etwa Unfälle und Staus. Außerdem spricht "Maps" auf Siri an und reagiert dementsprechend auf gesprochene Befehle wie etwa einen Straßennamen. Damit zieht das iPhone mit Android-Handys gleich, die Turn-by-Turn-Navigation bereits haben. Wichtig wird für Apple sein, so wie Google einen Offline-Modus anzubieten, um den Nutzern im Ausland teure Roaming-Gebühren zu ersparen - noch ist nicht klar, ob das funktionieren wird.