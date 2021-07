iPhone X Klon mit Android aufgetaucht

In China, dem Land der unbegrenzten Klon-Möglichkeiten, sorgt ein iPhone-X-Klon für Aufsehen. Denn mit dem Hotwav Symbol S3 wurde gerade ein Gerät vorgestellt , das äußerlich 1:1 wie das iPhone X aussieht. Der Teufel steckt wie immer im Detail bzw. in diesem Fall im Inneren des Geräts, das sich als billiges Android-Smartphone (Version 8.0) entpuppt. Das Smartphone ist als LTE- und 3G-Version verfügbar, in letzterer ist ein älteres MediaTek-Chipset verbaut.

Fake iPhone X

Wie Engadget schreibt, dessen Redakteur das Gerät in Hong Kong auf einer Elektronikmesse tatsächlich schon in die Finger bekam, haben die Entwickler keine Mühen gescheut, um ihren Klon so iPhone-ähnlich wie möglich aussehen zu lassen. So verbauten sie vorne und hinten zwei Kameras und den obligatorischen LED-Blitz.

Auch die für das iPhone X so markante Einkerbung bei den Kameras vorne oben wurde berücksichtigt. Laut Engadget ist aber auch diese Einkerbung Fake. Denn der Bildschirm hört einfach unter der oberen Leiste auf - ist das Display schwarz, fällt der Bluff nicht auf, wird etwas anderes angezeigt, funktioniert die Täuschung nicht mehr. Bei der Rückseite setzt das Unternehmen, das auf den klingenden Namen Hotwonder hört, auf eine spiegelartige Rückseite.