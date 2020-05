Kickstarter-Gadget macht aus alten Smartphones Power-Bank

Alte, defekte Smartphones werden gerne weggeworfen, doch nur wenige davon werden dank Recycling wiederverwertet. Statistiken zufolge kamen in den USA lediglich elf Prozent aller weggeworfener Mobiltelefone zum Recycling. Ein südkoreanisches Start-up will nun mit seinem Kickstarter-Projekt zumindest alten Smartphone-Batterien neues Leben einhauchen. Der Better Re ist eine Power Bank, in den herkömmliche Smartphone-Akkus gesteckt werden können.