Kompaktes HTC One mini 2 vorgestellt

Die Hauptkamera nimmt mit 13 Megapixel auf und unterstützt Videoaufzeichnungen bis zu 1080p. Die Frontkamera nimmt mit 5 Megapixeln auf.

In Österreich wird das HTC One mini 2 in den Farben "Gunmetal Gray" und "Glacial Silver" ab Juni dieses Jahres für 449 Euro verfügbar sein. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es das One mini 2 auch in "Amber Gold" geben.